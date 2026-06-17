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17 июня, 11:07

Технологии

Музыкальный форум Hip-Hop.Ru заблокировали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Один из старейших русскоязычных музыкальных форумов Hip-Hop.Ru заблокировали в России, сообщили администраторы сайта.

В сообщении отмечается, что они также рискуют потерять домен. Возможные причины блокировки не называются.

Hip-Hop.Ru, известный в рэп-сообществе, существовал с начала 2000-х годов. Именно там первую популярность получили такие музыканты, как Oxxymiron, Noize MC (настоящие имена – Мирон Федоров и Иван Алексеев, признаны в России иноагентами), Паша Техник, Слава КПСС, ST и L'One (настоящие имена – Павел Ивлев, Вячеслав Машнов, Александр Степанов и Леван Горозия соответственно. – Прим. ред.).

Площадка прославилась проведением масштабных независимых рэп-батлов, а также в качестве места свободного прямого общения между музыкантами и слушателями. Кроме того, артисты использовали Hip-Hop.Ru для публикации релизов еще до появления специализированных музыкальных сервисов. За свою историю ресурс не раз подвергался блокировке, однако работу площадки удавалось восстанавливать.

Ранее игровая платформа Roblox возобновила работу в России. Площадка была заблокирована в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации.

Как пояснили в Минцифры РФ, ограничения сняли, так как компания исполнила в полном объеме требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей.

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