Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:05

Транспорт

Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 4% в апреле

Фото: Getty Images/Sjoerd van der Wal

"Автостат" зафиксировал рост продаж люксовых автомобилей в России в апреле на 4% по сравнению с прошлым годом. Реализована 81 машина – это рекордный показатель за последние 4,5 года, передает пресс-служба агентства.

Среди лидеров в апреле оказались Rolls-Royce (26 автомобилей), Lamborghini (25) и Bentley (24). Также проданы 4 Ferrari, по 1 Maserati и Aston Martin.

По информации "Автостата", наиболее популярной моделью стал Rolls-Royce Cullinan – 21 автомобиль. Также 20 раз приобрели Lamborghini Urus и 12 раз – Bentley Continental. Пятое место занял автомобиль Bentley Bentayga (10 реализованных авто), а шестое – Rolls-Royce Spectre (4 машины).

Всего с начала года в стране было продано 234 новых авто класса люкс. Этот результат на 21% превысил показатель 2025-го.

Ранее стало известно, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет выросла более чем в три раза. В 2014 году она составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2026-м выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей.

Автоэксперт назвал способы обезопасить автомобиль в летнюю жару

Читайте также


транспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика