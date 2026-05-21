Продажи подержанных легковых автомобилей в России выросли на 6,4% в апреле

"Автостат" зафиксировал рост продаж подержанных легковых автомобилей в России в апреле на 6,4% в сравнении с прошлым годом – до 542,2 тысячи единиц. В сравнении с мартом 2026-го увеличение показателя достигло 14,1%, следует из сообщения пресс-службы агентства.

Среди лидеров в этот период оказались Lada (126,1 тысячи единиц), Toyota (56,4 тысячи), Kia (29,7 тысячи), Hyundai (28,8 тысячи) и Volkswagen (24,5 тысячи).

В свою очередь, топ-5 модельного рейтинга включил в себя Lada 2107 (10,5 тысячи), Kia Rio (10,3 тысячи), Hyundai Solaris (10 тысяч), Lada 4x4 (9,49 тысячи) и Toyota Corolla (9,48 тысячи).

Всего же за первые четыре месяца текущего года в стране было продано 1 886 200 подержанных машин с пробегом. Данный результат, как подчеркнули в "Автостате", на 5,1% превысил показатель аналогичного периода 2025-го.

Ранее стало известно, что средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за последние 12 лет выросла более чем в 3 раза. В 2014 году она составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2026-м выросла на 216%, достигнув 3,79 миллиона рублей.

Активный рост цен начался в 2015 году на фоне санкций и девальвации рубля. Поводом для дальнейшего подорожания авто послужила пандемия коронавируса, так как по всему миру отмечались сбои в цепочках поставок.