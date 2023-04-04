Порицать надо? В ГД отреагировали на получение двойного гражданства артистами

Актер и телеведущий Михаил Галустян получил гражданство Армении, хоть, по собственным словам, и не собирается уезжать из России. Как на это отреагировали в Госдуме и в Сети – в материале Москвы 24.



"Я армянин и горжусь этим"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Михаил Галустян рассказал, что "наконец-то" получил гражданство Армении, во время одного из мероприятий в Ереване 2 апреля.

"В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил", – заявил комик изданию News.am.

Позже в своих соцсетях Галустян опубликовал пост, где разъяснил свою позицию.





Михаил Галустян актер, телеведущий Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин и горжусь этим. Армения – моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

Он добавил, что любит Россию и не собирается никуда уезжать "как некоторые". Здесь у него друзья, работа, контракты и поклонники.

Однако именно они восприняли эту информацию негативно. "Да уж, столько лет Михаил не помнил, что его историческая Родина – Армения, а сейчас на старости лет вспомнил, гражданство получил. В общем, если бы раньше он его получил, то я бы восприняла никак, а сейчас это жутко раздражает. Рейтинг Галустяна сильно упал в моих глазах", – написала одна из пользователей "ВКонтакте".





пользователь "ВКонтакте" Что-то ты странное время выбрал вспомнить о своей национальности и корнях. Конечно, парень, ничего объяснять не надо. Мы все прекрасно поняли. Ты вспомнил о ней, после того как тебя в санкционный список внесли и нависла угроза твоим денежкам за рубежом.

Другие посчитали, что так шоумену будет легче устраивать зарубежные гастроли. "Для удобства сделал. С армянской кредиткой будет ездить теперь на гастроли за рубеж. И за границу много куда пустят", – написал еще один юзер.



"Пороть не надо"

К известным людям, которые получили двойное гражданство, не нужно применять какие-то санкции, однако общественного порицания они заслуживают. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.





Султан Хамзаев член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Здесь палка о двух концах. С одной стороны, гражданин имеет право на свободу передвижения. А, как мы знаем, сейчас отдельные посольства недружественных стран ведут себя агрессивно по отношению к россиянам с точки зрения выдачи виз. И ряд богатых людей из разных отраслей страны – бизнес, банковский сектор, медиа, театральное и киносообщество, музыканты – не хотят терять возможность передвигаться по миру.

Именно поэтому такие граждане и получают двойное гражданство, паспорта других стран, отметил депутат.

"Обвиняю ли я их? Нет. Но и не поощряю. Они не правы с учетом тех событий, которые происходят. Сейчас должен работать принцип – все для фронта, все для победы. А отдых и комфортное передвижение нужно убрать в сторону", – рассказал парламентарий.

По словам Хамзаева, разрешать россиянам двойное гражданство – один из принципов демократии. "Но также демократично, когда мы можем сказать, что это неправильно. Пороть их не надо, порицать надо", – добавил он.

Тем более наказание применять не нужно, если они не будут нарушать закон своей страны и поливать грязью Родину из-за рубежа, заключил парламентарий.