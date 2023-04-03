Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Российский комик и шоумен армянского происхождения Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом сообщает News.am со ссылкой на слова юмориста.

"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы – и вот наконец-то получил", – поделился Галустян.

Шоумен находится под санкциями украинского лидера Владимира Зеленского. Последний, как и Галустян, является бывшим участником Клуба веселых и находчивых.

В отношении комика также были введены санкции со стороны Канады. Он попал в список ограничений из-за якобы распространения дезинформации и пропаганды, считают в министерстве иностранных дел государства.

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