13 мая, 12:54Экономика
Видеоигровая компания Sega зарегистрировала товарный знак в России
Японская видеоигровая компания Sega зарегистрировала в России свой товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Соответствующее прошение поступило в федеральную службу по интеллектуальной собственности в июне 2025 года, а в мае 2026-го ведомство одобрило регистрацию.
Sega сможет использовать новую марку для продажи на территории РФ программ для компьютеров и смартфонов, одежды, обуви, игрушек, а также для предоставления рекламных, финансовых и образовательных услуг.
В текущем месяце подобный запрос в Роспатент пришел от американской корпорации Apple. Заявка для регистрации одноименного товарного знака в России была направлена компанией "Эппл Инк".
В случае принятия положительного решения корпорация получит право на реализацию в РФ под маркой Apple бумажников, изделий для хранения документов, папок, визитниц и других товаров.