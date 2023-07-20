Британский туроператор хочет раздать выброшенные в отпусках мемуары принца Гарри – СМИ

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Британский туроператор On The Beach намеревается раздать более сотни мемуаров принца Гарри Spare, которые жители страны выбросили в отпусках. Об этом сообщает газета Telegraph.

"Отделы забытых вещей на наших самых популярных курортах до краев наполнены экземплярами Spare, а также пару экземпляров нам прислали из отелей, где отдыхали наши туристы... Сперва мы посчитали это забавным, но за прошедшие несколько месяцев другие отели также стали присылать нам эти книги", – отметила главный специалист по работе с клиентами туроператора Зои Харрис.

Согласно сообщению, книги находят у бассейнов, на стойках регистрации, в гостиничных номерах или в мусорных корзинах в Испании, Турции, Греции и других странах.

Туроператор планирует раздавать их через соцсети, так как библиотеки и книжные не хотят принимать мемуары.

Книги принца Гарри поступили в продажу 10 января. За сутки было продано более 1,4 миллиона ее экземпляров. Работа была написана совместно с журналистом Джоном Мерингером.

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