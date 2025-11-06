Фото: ТАСС/EPA/Javier Etxezarreta

Американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон при финансовой поддержке международной организации Legacy of War Foundation, сотрудничающей с ЛГБТ-сообществом (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации с сайта, Legacy of War Foundation сотрудничает с украинскими инициативами с 2014 года, включая проекты, направленные на поддержку ЛГБТ. Кроме того, в пресс-релизе организации подтверждается, что Джоли побывала в Николаеве и Херсоне за счет фонда.

"Анджелина Джоли <...> поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита", – говорится в сообщении.

О приезде Джоли в подконтрольный Киеву Херсон стало известно 5 ноября. Сообщалось, что при въезде в Южноукраинск сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали одного из сопровождавших актрисы. Им оказался офицер запаса, у которого не было оснований для отсрочки.

СМИ писали, что Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили, но в итоге задержанного не удалось освободить. Утверждалось, что он уже готовится к военной службе по мобилизации.

Спустя время выяснилось, что задержанный водитель оказался тренером по боевому самбо из Елизаветграда (украинское название – Кропивницкий. – Прим. ред.). Со слов брата мужчины, он не был охранником, а был в составе сопровождения в статусе волонтера. При этом он не фигурировал в розыске и не служил в армии, но прошел военную кафедру.