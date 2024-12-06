06 декабря, 09:57Технологии
Телеграм-канал Кремля получил регистрацию в реестре Роскомнадзора
Фото: 123RF/diy13
Официальный телеграм-канал Кремля получил регистрацию в реестре Роскомнадзора.
В описании профиля аккаунта "Кремль. Новости" появилась отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию.
Ранее такой пометки не было. На телеграм-канал Кремля, созданный в апреле 2022 года, подписано более 248 тысяч пользователей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря сообщил, что профиль Кремля в Telegram официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.
Между тем в августе Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков.
Согласно документу, с 1 ноября этого года владельцы таких страниц в соцсетях должны передать в РКН сведения о себе. В том числе это будут обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.
По мнению экспертов, создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы.
Путин подписал закон, обязывающий блогеров сообщать о себе в РКН