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Официальный телеграм-канал Кремля получил регистрацию в реестре Роскомнадзора.

В описании профиля аккаунта "Кремль. Новости" появилась отметка с гиперссылкой на соответствующую лицензию.

Ранее такой пометки не было. На телеграм-канал Кремля, созданный в апреле 2022 года, подписано более 248 тысяч пользователей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря сообщил, что профиль Кремля в Telegram официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

Между тем в августе Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков.

Согласно документу, с 1 ноября этого года владельцы таких страниц в соцсетях должны передать в РКН сведения о себе. В том числе это будут обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.

По мнению экспертов, создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы.