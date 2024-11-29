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29 ноября, 11:52

Технологии

YouTube не удалил популяризирующие VPN материалы по требованию РКН

Фото: depositphotos/agencyby

Видеохостинг YouTube отказался выполнить требование Роскомнадзора по удалению свыше 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов. Об этом со ссылкой на РКН пишет ТАСС.

Не были ликвидированы и другие материалы со схожими программами для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту, добавили в ведомстве.

В свою очередь, РБК передает, что YouTube разослал части своих пользователей уведомления, что РКН внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации.

Из уведомления, копия которого есть у издания, следует, что компания может заблокировать соответствующий контент, если пользователь не удалит ролик самостоятельно.

Роскомнадзор зафиксировал снижение трафика видеохостинг в России еще в конце октября. Причиной были названы проблемы с оборудованием Global Cache от Google.

Как заявил глава надзорного ведомства Андрей Липов, большое количество серверов Google не поддерживаются и не модернизируются после ухода компании из России. В связи с этим техника пришла в упадок, а также частично оказалась отключена.

Однако в Кремле часть проблем в работе YouTube в РФ связали с действиями его владельца – компании Google. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собственник платформы не желает выполнять российские законы, в связи с чем не обновляет необходимое оборудование. Песков также отметил, что проблему замедления видеохостинга вряд ли можно считать основной для россиян.

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