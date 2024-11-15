РКН не зафиксировал изменений в качестве работы YouTube

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Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) не выявили изменений в качестве работы американского видеохостинга YouTube в России. Об этом сказано на сайте ведомства.

Накануне появилась информация о том, что YouTube снова заработал в России в обычном режиме после беседы Владимира Путина и режиссера Карена Шахназарова. Сообщалось, что президент пообещал разобраться с проблемой замедления платформы.

В конце октября Роскомнадзор зафиксировал снижение трафика на платформе в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google. Как заявил глава надзорного ведомства Андрей Липов, большое количество серверов Google не поддерживаются и не модернизируются после ухода компании из России. В связи с этим техника пришла в упадок, а также частично оказалась отключена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал часть проблем в работе видеохостинга в России с действиями его владельца – компании Google.

По словам представителя Кремля, собственник YouTube не желает выполнять российские законы, в связи с чем не обновляет необходимое оборудование. Песков также отметил, что проблему замедления видеохостинга вряд ли можно считать основной для россиян.

