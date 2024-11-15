Песков считает, что проблемы с YouTube не очень волнуют россиян

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Проблему замедления видеохостинга YouTube вряд ли можно считать основной для россиян. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая постановка вопроса, мол, когда россиянам вернут YouTube, – я бы с ней не согласился. Это совсем не главное сейчас", – отметил представитель Кремля.

Песков связал часть проблем в работе видеохостинга в России с действиями его владельца – компании Google. По его словам, собственник YouTube не желает выполнять российские законы, в связи с чем не обновляет необходимое оборудование.

"YouTube не включают и выключают. Он то замедляется, то не замедляется. С точки зрения техники и технологии этого замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор, они должны предоставить информацию на этот счет", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин в беседе с режиссером Кареном Шахназаровым пообещал изучить проблему замедления платформы.

Между тем Роскомнадзор (РКН) видит снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google, заявил ранее глава надзорного ведомства Андрей Липов. Большое количество серверов Google не поддерживаются и не модернизируются после ухода компании из России. В связи с этим техника пришла в упадок, а также частично оказалась отключена, объяснил эксперт.

