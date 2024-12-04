Песков сообщил, что телеграм-канал Кремля зарегистрирован в реестре РКН

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Телеграм-канал Кремля официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы зарегистрировались, все сообщили", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Телеграм-канал "Кремль. Новости" запустили в апреле 2022 года. На данный момент его аудитория превышает 246 тысяч подписчиков.

В августе Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков. Согласно закону, с 1 ноября этого года владельцы таких страниц в соцсетях должны передать в РКН сведения о себе. В том числе это будут обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.

По мнению экспертов, создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы.

В ноябре форма для регистрации владельцев каналов и страниц с 10 тысячами подписчиков появилась на портале "Госуслуги". После добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.