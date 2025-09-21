Трансляция "Интервидения" была доступна 4 млрд зрителей по всему миру

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Трансляция международного музыкального конкурса "Интервидение" была доступна 4 миллиардам зрителей по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

"Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 23 страны-участницы с суммарным населением более 4 миллиарда, которые получили возможность посмотреть трансляцию, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель", – отметили организаторы.

Финал "Интервидения" состоялся на "Live Арене" в Москве 20 сентября. От России выступал певец Shaman, который попросил жюри не оценивать его выступление.

Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он рассказал, что планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России.

На сцене выступали артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

