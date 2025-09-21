Лавров заявил о серьезных попытках сорвать "Интервидение"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Попытки сорвать международный музыкальный конкурс "Интервидение" провалились. Об этом в эфире "Первого канала" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", – сказал министр.

При этом, добавил Лавров, Россия приветствует интерес к "Интервидению" со стороны западных журналистов и всех, кто хочет быть в тренде.

Конкурс "Интервидение" состоялся на "Live Арене" в Москве 20 сентября. От России выступал певец Shaman, который попросил жюри не оценивать его выступление.

В результате победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама Дык Фук. Кроме того, Саудовская Аравия официально сообщила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.

В музыкальном конкурсе приняли участие артисты из Китая, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.