В Кремле отметили высочайший уровень организации "Интервидения"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высочайшим уровень организации музыкального международного конкурса "Интервидение".

Пресс-секретарь президента РФ назвал "блистательной" как логистическую составляющую конкурса, так и творческую.

"Здесь мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается", – добавил Песков.

Конкурс прошел на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Россию на "Интервидении" представил исполнитель Shaman. После своего выступления артист попросил жюри не ставить ему баллы.

Победителем конкурса стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он заявил, что планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России.

Также в конкурсе приняли участие артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Трансляция "Интервидения" была доступна 4 миллиардам зрителей по всему миру.

