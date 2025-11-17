"МК": покушение на Шойгу предотвращено на Троекуровском кладбище

Фото: kremlin.ru

Силовики задержали диверсионную группу в Москве, которая по заданию украинских спецслужб готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник.

Отмечается, что это именно та группа, о задержании которой ФСБ сообщала 14 ноября. Покушение готовилось в момент, когда Шойгу должен был посетить захоронение близких родственников на Троекуровском кладбище.

Для покушения спецслужбы Украины завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян. Они планировали устроить взрыв у могилы близких чиновника при помощи спрятанной в вазе с цветами видеокамеры.

По данным ФСБ, россиянам, задержанным за подготовку покушения, обещали наркотики за выполнение задания. Задержанными гражданами РФ оказались супруги, они встретились с последним соучастником на станции метро "Румянцево".

Третий фигурант принес вазу, где планировалось разместить взрывное устройство. Все трое отправились на такси на Троекуровское кладбище. Во время пути до нужной могилы их координировал куратор из украинских спецслужб.