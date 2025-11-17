Житель Тульской области задержан за перевод ВСУ денег в криптовалюте

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Служба установила, что 32-летний житель региона перевел ВСУ денежные средства в криптовалюте. В ведомстве подчеркнули, что данные действия были направлены против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", а злоумышленник заключен под стражу.

ФСБ напомнила, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время представители службы проводят следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области приговорил к 4 годам колонии участника чата телеграм-канала Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) за призывы к госизмене и мятежу.

Помимо этого, во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили огнестрельный пистолет и различные боеприпасы в квартире осужденного. В базе учета оружия Росгвардии он как владелец оружия не состоял.

