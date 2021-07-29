Путин поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио

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Владимир Путин поздравил российских спортсменок с победой в турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу над командой Франции со счетом 45:34. Они принесли делегации спортсменов ОКР восьмую золотую медаль.

"Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что одержать верх над соперницами девушкам помогли сплоченность, мастерство и уверенность в победе.

Ранее российские спортсменки одержали свою первую победу на соревнованиях по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио. На данный момент после участия в трех турах российские спортсменки набрали три очка и идут на 4-м месте в группе.

В следующем своем матче, который пройдет 31 июля, они встретятся с командой Франции.