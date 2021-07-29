Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу Олимпийских игр в личном многоборье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала 28-й для делегации ОКР на Играх.

Мельникова набрала в сумме за свое выступление 57,199 балла.

Золото Олимпиады взяла американка Суниса Ли (57,433), серебряную медаль завоевала бразильянка Ребека Андраде (57,298).

Ранее Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады в Токио по фехтованию на рапирах.

Они одержали победу над командой Франции со счетом 45:34 и принесли делегации спортсменов ОКР восьмую золотую медаль.

