Российские гандболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио

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Российские спортсменки одержали свою первую победу на соревнованиях по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В третьем туре группового этапа они обыграли венгерских гандболисток со счетом 38:31 (22:17). Дарья Дмитриева проявила себя как самый результативный игрок команды ОКР – она забросила семь мячей в ворота соперниц.

На данный момент после участия в трех турах российские спортсменки набрали три очка и идут на 4-м месте в группе. В следующем своем матче, который пройдет 31 июля, они встретятся с командой Франции.

Ранее Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады в Токио по фехтованию на рапирах.

Они одержали победу над командой Франции со счетом 45:34 и принесли делегации спортсменов ОКР восьмую золотую медаль.

