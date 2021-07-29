Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал ОИ в миксте

Фото: Dppi/Zuma/ТАСС/Rob Prange

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли представителей Польши Игу Свентек и Лукаша Кубота в четвертьфинале турнира Олимпийских игр смешанного разряда. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей делегации спортсменов ОКР.

В полуфинале российским спортсменам предстоит встретиться с победителями матча между командами Германии и Сербии. Прежде Веснина и Карацев завершили выступление в одиночном разряде.

Веснина – действующая олимпийская чемпионка в парном разряде. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она одержала победу, выступая в паре с Екатериной Макаровой. 34-летняя теннисистка расположилась на 303-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и на 56-й – в парном. За игру в паре на счету Весниной 18 титулов WTA.

27-летний Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Один раз он стал победителем турнира под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев уступил в четвертьфинале Олимпиады испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч, длившийся 1 час 42 минуты, окончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

