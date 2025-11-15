Дворец спорта в Петербурге подал иск к Кадышевой на 1,8 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" певицы Надежды Кадышевой около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в карточке дела причина претензий не уточняется. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. С июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств, 5 из которых связаны с взысканием свыше 87 тысяч рублей по коммунальным платежам.

При этом на данный момент четыре производства прекращены на основании того, что взыскать долг уже невозможно. Кроме того, три исполнительных производства остаются открытыми.

