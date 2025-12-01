Форма поиска по сайту

01 декабря, 17:05

Шоу-бизнес
Блогер Муратович заявил, что получил угрозы после драки с директором Киркорова

"Какой он тебе сладкий?" Из-за чего директор Киркорова подрался с блогером

Между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем произошла драка на открытии ГУМ-Катка. Что известно о причинах конфликта, читайте в материале Москвы 24.

"Он немного не понял"

Фото: телеграм-канал SHOT

30 ноября на Красной площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка, которое ежегодно посещают звезды шоу-бизнеса. В этом году на празднике произошел скандал: концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем. По словам очевидцев, сначала оппоненты сцепились на льду, затем конфликт перетек за пределы катка. По данным телеграм-канала Shot, мужчин разняли другие участники мероприятия.

Ситник рассказал журналистам, что инфлюенсер "оскорбил артиста и смеялся над ним". Директор исполнителя якобы сначала сделал замечание блогеру, но это не помогло.

Говорить "сладкий пупсик" и смеяться – для меня показалось это слишком. Я не смог не сделать замечания. Просто сказал: "Зачем такое говорить?" После чего он начал включать фраера, а теперь переобулся на жертву.
Максим Ситник
концертный директор Филиппа Киркорова

"Он немного не понял, кто я, и начал со мной разговаривать по-хамски. Не хотел никак портить никому настроение и праздник. Просто не люблю понты и когда люди позволяют себе многое", – отметил Ситник.

Позже Муратович поделился в блоге своей версией произошедшего. По его словам, он пришел на каток с подругой и планировал хорошо провести время. Суад рассказал, что заметил на катке Киркорова и заявил спутнице, что хочет с ним сфотографироваться. Блогер подошел к певцу и попросил разрешение на фото.

"Я начинаю говорить: "Можно с вами сфотографироваться? Вы красавчик". Смотрю на подругу и говорю: "Смотри, какой он сладкий". А он реально очень круто одет, сияет просто. И в этот момент поворачивается Максим и говорит: "Какой он тебе сладкий?" – рассказал Суад.

Блогер объяснил представителю певца, что не хотел обидеть народного артиста. В свою очередь, директор Киркорова попросил у обидчика номер телефона.

Он сохранил меня в контактах и назвал: "Гусь". Он сказал, что я не дал ему свое имя, поэтому он так меня назвал. Я сказал: "Сам ты гусь", после чего развернулся и начал уходить. И в этот момент он ударил меня в челюсть и в шею. Потом он бросил меня на землю, сделал болевой.
Суад Муратович
блогер

Блогер заявил, что после потасовки у него пошла кровь, но предъявлять претензии и писать заявление в полицию из-за случившегося он не собирался. Суад в личном блоге извинился перед народным артистом России, еще раз подчеркнув, что не хотел его оскорбить.

Также Муратович рассказал, что после возвращения с ГУМ-Катка ему позвонил неизвестный и попросил блогера покинуть страну, "пока все не уляжется". Суад отметил, что не будет этого делать и не боится угроз и преследований. При этом блогер пообещал, что вся эта история "быстро не закончится", потому что он будет бороться за свою репутацию до последнего.

"Филипп Бедросович, за "сладкого", конечно, я извиняюсь, если задел, но вот ваш концертный директор со мной останется в этой истории надолго. Моя репутация запятнана каким-то непонятным человеком, который вошел в мою жизнь, и я буду стоять до смерти", – заявил Муратович.

Сам Киркоров пока не прокомментировал скандал с участием своего концертного директора.

Не только драка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Это не единственный скандал с участием окружения Киркорова, произошедший на открытии катка. Журналисты пытались взять комментарий у певца, идущего вдоль борта, но удалось это не сразу. По данным издания "Московский комсомолец", охранник артиста грубо пресекал все попытки работников СМИ пообщаться с ним.

Журналисты отметили, что мужчина не давал задавать вопросы и подносить микрофон, толкал, хамил и обращался к незнакомым людям на "ты", а одну из журналисток он якобы ударил по рукам. Однако певец вовремя остановил охранника и все-таки начал общение с журналистами.

В целом имя певца нередко мелькает в заголовках СМИ в связи со скандалами. В октябре сотрудник службы безопасности Александр Короткий подал в суд на Киркорова, потребовав моральную компенсацию за причинение вреда здоровью.

Инцидент произошел еще в сентябре 2023 года на концерте Ани Лорак, где Короткий работал в качестве секьюрити певицы. В свою очередь, Киркоров хотел провести знакомых за кулисы, но Александр попросил артиста подождать. Тогда Филипп якобы толкнул охранника в спину, из-за чего тот получил травму, писали СМИ.

Охранник подал заявление в полицию на народного артиста, но движения по делу не дождался и решил обратиться в суд. По данным телеграм-канала Mash, певец пытался урегулировать конфликт мирно, предложив мужчине компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Однако Александр потребовал публичных извинений от знаменитости и увеличения суммы вдвое.

