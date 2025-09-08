Умер сооснователь рок-группы Supertramp Ричард Дэвис

Фото: Photo by Yves Forestier/Sygma via Getty Images

Сооснователь и автор песен британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис умер в возрасте 81 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление коллектива в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

В заявлении указано, что музыкант скончался 6 сентября. Более 10 лет он боролся со злокачественным заболеванием крови.

Дэвис родился 22 июля 1944 года в английском городе Суиндон. Группу Supertramp он основал вместе Роджером Ходжсоном в 1970 году. Среди альбомов коллектива слушателям запомнились Supertramp, Crime of the Century, а также Free as a Bird и Slow Motion.

Релиз Breakfast in America, выпущенный в 1979 году, был номинирован на премию "Грэмми", а также продан тиражом более 20 миллионов экземпляров по всему миру.