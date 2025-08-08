Инженер и директор рудника "Пионер" получили 5,5 года за гибель 13 шахтеров

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба судов Амурской области"

Суд назначил управляющему директору рудника "Пионер" Алексею Бирюкову и главному инженеру Денису Черникову 5,5 года лишения свободы за гибель 13 рабочих. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.

"Разрушение охранного целика под чашей карьера "С-В Бахмут 2" вызвало прорыв обводненных песчано-глинистых масс в подземные выработки", – говорится в сообщении.

Авария нанесла материальный ущерб свыше 410 миллионов рублей. Фигуранты дела признали свою вину.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта 2024 года, из-за чего 13 горняков оказались заблокированными под землей. После бурения трех скважин специалисты нашли только воду или лед.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования следователи задержали управляющего директора рудника по подозрению в нарушении требований безопасности. Позже был также задержан главный инженер.

1 апреля спасательная операция на руднике "Пионер" была прекращена из-за риска повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления.