СК задержал главного инженера рудника "Пионер" в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители задержали главного инженера амурского рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"В ходе обысков на предприятиях заказчика работ изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими", – говорится в сообщении.

Инженера подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований безопасности при ведении работ".

СК по делу об амурском руднике задержал управляющего директора рудника. Его также подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Уже 1 апреля следователи задержали двух сотрудников амурского Ростехнадзора по подозрению в халатности. По данным СК, они не зафиксировали имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В этот же день спасательная операция на руднике "Пионер" была прекращена. Ее остановили из-за риска повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта, из-за чего 13 горняков оказались заблокированными под землей. Со слов начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты нашли только воду или лед.