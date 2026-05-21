21 мая, 18:37

В ГД призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма

Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко нужно быть готовым к критике и обвинениям в отсутствии патриотизма после перехода его сына Александра в сборную Азербайджана. Таким мнением поделилась депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

"Если все законные процедуры пройдены – это право спортсмена. Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал", – приводит ее слова РИА Новости.

Журова подчеркнула, что для таких людей, как Плющенко и Яна Рудковская, решение принимать очень непросто.

"Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки – он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить", – считает Журова.

По ее мнению, Плющенко боится, что сын потеряет международный опыт, который уже нужно начинать получать. При этом в Азербайджане конкуренции меньше.

Депутат также добавила, что спортсмены и болельщики понимают ситуацию.

Как ранее рассказал Плющенко, Александр получил новое спортивное гражданство на 5 лет. При этом олимпийский чемпион обратил внимание, что в сборной России его сын не состоял.

По словам бывшего фигуриста, это решение было непростым. Плющенко выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.

политикаспорт

