04 декабря, 11:27

Экономика

Внебиржевой курс доллара упал до 76 руб впервые с мая 2023 года

Фото: depositphotos/sabphoto

Расчетный курс доллара, являющегося ориентиром для внебиржевого рынка, упал до 76 рублей, что стало самым низким показателем с 11 мая 2023 года. Это следует из данных торгов.

К 10:14 по московскому времени американская валюта подешевела на 22 копейки в сравнении с предыдущим закрытием и составила 76,49 рубля. При этом минутами ранее стоимость доллара фиксировалась ровно на отметке в 76 рублей.

Ранее эксперты предполагали, что стоимость доллара зимой будет варьироваться в пределах от 80 до 88 рублей. При этом сценарии, по которым курс российской валюты будет расти, рассматривались как маловероятные.

До этого эксперты объяснили укрепление рубля низким объемом импорта. В настоящее время курс валюты формируется через юань, а долларовый курс вовсе не формируется на бирже, поскольку Центробанк лишь смотрит на отдельные сделки банков. В связи с этим специалисты призывали ЦБ прекратить продажу валюты, включая юани.

Курс рубля может начать снижение в 2026 году

