Столичное образование стало доступнее и удобнее благодаря mos.ru

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Mos.ru стал надежным помощником москвичей в большинстве жизненных вопросов, в том числе касающихся образования детей. Об этом сообщил департамент информационных технологий (ДИТ), передает портал мэра и правительства Москвы.

С услугами и сервисами mos.ru гражданам проще заботиться о детях всех возрастов: как о поступающих в детский сад, так и завершающих обучение в школе. Родители могут онлайн записать ребенка в учебное заведение, определить в группу продленного дня, посмотреть оценки и другое, перечислил замглавы ДИТ Евгений Комаренко.

С 2013 года горожане могут через mos.ru записать детей до 7 лет в детсад. Заявление подается в течение года, а все статусы по его рассмотрению отображаются в личном кабинете. Окончательное решение о зачислении принимается в период от 1 до 5 рабочих дней.

С 2011 года на портале работает функция записи ребенка в 1-й класс. Заявления принимаются с 1 апреля по 5 сентября. На выбор родители могут указать в заявлении до трех школ, одна из которых должна обязательно соответствовать адресу регистрации ребенка.

Также на платформе можно подать заявку в электронном виде о переводе в другое образовательное учреждение. Ученики с 2-го по 11-й класс могут сделать это в течение всего учебного года. Первоклассники имеют право сменить школу с 5 сентября текущего учебного года.

Если за детьми после уроков нужен присмотр, родители могут через mos.ru записать их в группу продленного дня. После подачи заявки договор будет сформирован в течение двух рабочих дней.

Кроме того, для москвичей доступны несколько полезных услуг в проактивном формате, то есть от них не требуется личного заполнения заявления. Например, так оформляется карта москвича для первоклассников.

Перед началом учебного года их родителям на электронную почту поступает уведомление с предзаполненным заявлением. Для получения карты необходимо проверить данные, загрузить фотографию ребенка и подтвердить процедуру оформления. В течение 30 дней ее изготовят и доставят в школу.

Дети из многодетных или малообеспеченных семей, а также ребята с инвалидностью и других льготных категорий получают в школьных столовых бесплатное двухразовое питание. С 2023 года детям из малообеспеченных семей услуга предоставляется в проактивном режиме.

Однако одним из самых востребованных сервисов у московских учеников и их родителей является электронный дневник. С его помощью можно посмотреть оценки, расписание уроков и домашние задания. При этом электронный дневник доступен не только на mos.ru, но и в приложении "Дневник МЭШ".

Для будущих выпускников 9-х и 11-х классов доступна услуга "Результаты ГИА", которая дает возможность посмотреть баллы за выпускной экзамен и копии бланков с ответами. В случае несогласия с результатами на портале можно подать заявление об апелляции.

После уроков ребята могут проводить время в кружках, спортивных секциях и школах искусств, куда можно записаться через mos.ru. Там также можно выбрать спортивные занятия или творческие хобби для взрослых.

Помимо этого, на портале доступен сервис "Мосбилет", с помощью которого есть возможность купить билет в театр или на концерт без наценки. События подходят для детей всех возрастов и интересов.

Ранее режиссер и худрук Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов рассказал, что mos.ru уделяет большое внимание театральной сфере. За последние 10 лет он превратился в информационную и удобную платформу, где москвичи могут смотреть афиши, находить интересные мероприятия, выбирать места и покупать билеты.