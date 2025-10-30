Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова поздравила портал mos.ru с 10-летием обновленной версии, сообщает Агентство "Москва".

Она назвала платформу эффективным партнером, который помогает информировать москвичей о значимых событиях.

"Мы особенно ценим, как сервис "Мосбилет" помогает нашим гостям: он позволяет заранее спланировать визит и приобрести билет без очередей, делая знакомство с зоопарком комфортным с первых же шагов", – отметила Акулова.

Она также упомянула онлайн-трансляции из Московского зоопарка, доступные на портале. По ее словам, они дарят горожанам "порцию антистресса", поскольку в любое время суток жители могут зайти на mos.ru и понаблюдать за животными.

Развитие платформы откроет новые горизонты для сотрудничества и будет способствовать дальнейшей открытости зоосада для всех горожан, подчеркнула Акулова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский назвал mos.ru ярким примером того, как в столице развиваются технологии. Москвичам больше не нужно ходить в различные учреждения за справками и ждать своей очереди в коридорах, потому что получить документы они могут онлайн.