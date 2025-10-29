Режиссер Юрий Грымов оценил внимание mos.ru к столичным театрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис mos.ru уделяет большое внимание театральной сфере. Это отметил режиссер и художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн" Юрий Грымов в беседе с Агентством "Москва".

По словам Грымова, за последние 10 лет mos.ru превратился в информативную и удобную платформу, которая не перестает совершенствоваться: пополняться рубриками и прочими обновлениями. Деятель культуры отметил, что москвичи могут легко ориентироваться в афише, находить интересные себе мероприятия, следить за датами их проведения, выбирать места и покупать билеты.

"Все актуальные культурные мероприятия своевременно отображаются на платформе. В том числе – премьеры и весь репертуар театра "Модерн", – подчеркнул Грымов.

По его наблюдениям, многие зрители приобретают билеты именно с помощью сервиса "Мосбилет". Грымов добавил, что благодаря онлайн-сервисам театр становится доступнее, о культурных событиях узнает большее число людей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский назвал портал mos.ru ярким примером того, как в Москве развиваются технологии. Парламентарий признался, что сам пользуется электронными сервисами. Он заявил, что записывался с их помощью на вакцинацию в поликлинику.

