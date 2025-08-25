Форма поиска по сайту

03:29

Происшествия

Подросток за рулем автомобиля Hyundai врезался в припаркованную машину в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетний подросток за рулем автомобиля Hyundai въехал в припаркованный автомобиль у дома в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой обнаружили видео, на котором несовершеннолетний за рулем машины Hyundai передвигается по придомовой территории в городском округе Мытищи и совершает столкновение с припаркованным автомобилем.

Вскоре полицейские установили личность несовершеннолетнего, в данный момент опрашиваются его родители и очевидцы ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на Фрунзенской набережной в Москве два автомобиля столкнулись с последующим опрокидыванием одного из них. Причиной аварии стала потеря водителем BMW управления. По последним данным, число пострадавших в ДТП на выросло до пяти человек. Травмы получили трое взрослых и двое детей.

