05 июля, 11:30Шоу-бизнес
В Нью-Йорке состоялась свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
В Нью-Йорке состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока Национальной футбольной лиги Трэвиса Келси. Церемония прошла в закрытом формате на арене "Мэдисон-сквер-гарден".
Прилегающие улицы были перекрыты, гостям запретили пользоваться телефонами и вести фото- и видеосъемку. Известно, что невеста была в платье от Dior, созданном с отсылкой к образу Элизабет Тейлор.
Среди приглашенных гостей были Селена Гомес, Хью Грант, Дакота Джонсон и другие знаменитости. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.