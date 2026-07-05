В Нью-Йорке состоялась свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

В Нью-Йорке состоялась свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока Национальной футбольной лиги Трэвиса Келси. Церемония прошла в закрытом формате на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Прилегающие улицы были перекрыты, гостям запретили пользоваться телефонами и вести фото- и видеосъемку. Известно, что невеста была в платье от Dior, созданном с отсылкой к образу Элизабет Тейлор.

Среди приглашенных гостей были Селена Гомес, Хью Грант, Дакота Джонсон и другие знаменитости. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.