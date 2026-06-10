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10 июня, 09:45

Шоу-бизнес

Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы

Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы

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Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы. Именно в этих стенах исполнитель работал над своими проектами.

Объект недвижимости представляет собой лофт, занимающий весь пятый этаж обычной панельной пятиэтажки. Стоимость недвижимости оценили в 90 миллионов рублей.

Как сообщают СМИ, покупатель уже найден. Однако вдова рэпера не согласна с решением сына и препятствует сделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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