10 июня, 09:45Шоу-бизнес
Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы
Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы. Именно в этих стенах исполнитель работал над своими проектами.
Объект недвижимости представляет собой лофт, занимающий весь пятый этаж обычной панельной пятиэтажки. Стоимость недвижимости оценили в 90 миллионов рублей.
Как сообщают СМИ, покупатель уже найден. Однако вдова рэпера не согласна с решением сына и препятствует сделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.