Сын рэпера Децла выставил на продажу семейную квартиру в центре Москвы. Именно в этих стенах исполнитель работал над своими проектами.

Объект недвижимости представляет собой лофт, занимающий весь пятый этаж обычной панельной пятиэтажки. Стоимость недвижимости оценили в 90 миллионов рублей.

Как сообщают СМИ, покупатель уже найден. Однако вдова рэпера не согласна с решением сына и препятствует сделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.