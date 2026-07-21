Американские кардиологи назвали безопасную суточную дозу кофе

Употребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск нарушений в работе сердца у здоровых людей. Безопасная суточная норма кофеина составляет 400 миллиграммов, сообщили в пресс-службе Американской кардиологической ассоциации.

Исследования не выявили негативного влияния кофе на организм при соблюдении этой дозировки. Более того, у некоторых людей напиток может снижать риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.