"Деньги 24": условия выдачи семейной ипотеки в РФ могут пересмотреть в октябре

В РФ условия семейной ипотеки могут измениться в октябре 2026 года, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Окончательное решение пока не принято, однако обсуждаемые изменения могут сделать льготные кредиты менее доступными для большинства семей. В частности, речь идет о сокращении максимального срока ипотеки.

Более выгодные условия могут получить многодетные семьи. По словам эксперта, программа станет более адресной, а снижение спроса на жилье может со временем подтолкнуть застройщиков к пересмотру цен.

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