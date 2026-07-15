15 июля, 12:30Экономика
"Деньги 24": условия выдачи семейной ипотеки в РФ могут пересмотреть в октябре
В РФ условия семейной ипотеки могут измениться в октябре 2026 года, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
Окончательное решение пока не принято, однако обсуждаемые изменения могут сделать льготные кредиты менее доступными для большинства семей. В частности, речь идет о сокращении максимального срока ипотеки.
Более выгодные условия могут получить многодетные семьи. По словам эксперта, программа станет более адресной, а снижение спроса на жилье может со временем подтолкнуть застройщиков к пересмотру цен.
Подробнее – в программе "Деньги 24".