Риелтор предупредила о риске переплаты при покупке квартиры по акции

Выгодные на первый взгляд условия от застройщика могут увеличить итоговую стоимость жилья. Как отметила руководитель комитета по работе с застройщиками Гильдии профессиональных риелторов Светлана Липатова, сниженная ставка по ипотеке нередко компенсируется завышенной ценой квартиры,

По ее словам, реальной сегодня можно считать скидку в пределах 10–15%. Более крупный дисконт может означать, что стоимость жилья сначала искусственно повысили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.