Суд приговорил основательницу секты "Фалуньгун" Миненкову к 4 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии основательницу запрещенной и нежелательной в России секты "Фалуньгун" Наталью Миненкову, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Жительницу столицы признали виновной по части 3 статьи 284.1 УК РФ ("Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности"). Помимо срока, суд запретил ей следующие 7 лет заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

По данным ведомства, с июля 2020 года по октябрь 2023-го женщина незаконно организовала в Москве работу нежелательной в РФ Ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа".

Для привлечения новых участников и придания видимости законности деятельности организации Миненкова занималась распространением соответствующей продукции, а также организовывала совместное изучение материалов нежелательных организаций, в том числе книги "Чжуань Фалунь" автора Ли Хунчжи, которая была признана экстремистской на территории России.

Уголовное дело против Миненковой возбудили около года назад. Тогда ее задержали вместе с тремя адептами секты.

Секту "Фалуньгун" создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Его попытку пресекли, после чего Ли Хунчжи скрылся в США.

Согласно некоторым данным, вступающие в секту люди сначала занимаются гимнастикой. Затем ими начинают манипулировать, заставляют отказаться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.