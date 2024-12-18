Российское отделение "Аум Синрике" внесено в реестр террористических организаций РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российское структурное подразделение международного террористического сообщества "Аум Синрике" (запрещено в России) внесено в реестр террористических организаций Росфинмониторинга, говорится на сайте службы.

Российское отделение сообщества было внесено в национальную часть перечня под номером 589.

Секта была организована в 1987 году, ее численность в разное время достигала от 30 до 50 тысяч человек, более 10 тысяч из которых проживали в России. В 1994 году адепты "Аум Синрике" распылили отравляющее вещество, газ зарин, в японском городе Мацумото. Тогда погибли 7 человек. Спустя год аналогичный случай произошел в токийском метро, тогда скончались уже 13 человек.

Позднее российский суд приговорил к 15 годам колонии жителя Подмосковья Михаила Устьянцева, который в 2010 году вместе с соучастниками создал структурное подразделение секты. Он распространял доктрину в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде, принуждая людей приносить ему деньги, которые затем передавались японским руководителям "Аум Синрике".

