Экс-участница "Ашрам Шамбалы" рассказала о вербовке в секту

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУВД

Бывшая участница секты "Ашрам Шамбалы" (запрещена на территории России) рассказала о методах вербовки в секту несколько лет назад и в настоящее время, сообщает газета "Известия".

По словам женщины, она впервые столкнулась с сектой в 2006 году, когда занималась организацией мероприятий. Она пригласила для выступления коллектив восточных танцев, участницы которого оказались членами "Ашрам Шамбалы". После посещения пробного семинара женщина начала регулярно посещать подобные встречи.

"Спустя шесть лет, как я посещала семинары, я стала организаторам помогать в организации, а потом постепенно порвала все связи с социальным миром", – поделилась женщина.

Она также добавила, что сейчас вербовка осуществляется через соцсети. В рекламных постах женщинам обещают финансовое и личное благополучие после прохождения особых "женских практик". После участниц начинают "захваливать и запугивать".

"И женщина, наслушавшись этих пугалок и похвалы, приходит на занятие к организатору", – объяснила экс-участница секты, добавив, что, если женщина исправно платит за участие в семинарах и не задает лишних вопросов, ее приглашают на закрытые мероприятия.

В свою очередь, другая экс-участница "Ашрам Шамбалы" рассказала, что участники секты ежедневно проходят через так называемые тренировки, покаяния и практики карма-йоги. При этом каждое действие сектанта требует отчета перед старшим вплоть до похода в уборную.

По данным Económicas Bariloche, основатель секты Константин Руднев был задержан в Аргентине по делу о торговле людьми. Как сообщает Infobae, мужчину и еще 14 человек задержали в аэропортах Сан-Карлос-де-Барилоче и Буэнос-Айреса.

В 2013 году Руднев, который называл себя "Пришелец с Сириуса", был осужден в России на 11 лет колонии строгого режима по делу об изнасиловании, развратных действиях и наркотиках, а в 2021-м отпущен на свободу. При этом религиозную карьеру он начал в 1991 году в Новосибирске. Тогда же он создал секту "Ашрам Шамбалы", для вступления в которую нужно было разорвать семейные узы.

По данным СМИ, позже секта разделилась на европейскую и американскую ветви. В Барилоче обосновались ее члены, прибывшие за своим лидером из Черногории.

Секта была разоблачена после того, как в местную больницу пришла молодая беременная россиянка со следами насилия. С ней также были две другие женщины. При этом они не давали россиянке говорить и порвали бумагу, на которой мать написала имя отца ребенка.

Правоохранителям удалось выйти на секту. Как отмечает издание, все женщины в ней были истощены и почти без волос, а также доедали остатки еды за своими кураторами. Однако во время рейда полицейские никого не обнаружили, так как участники секты разбежались.

В российском посольстве в Аргентине подтвердили информацию о задержании.

"Посольство было проинформировано правоохранительными органами Аргентины о задержании группы лиц предположительно с российским гражданством, подозреваемых в причастности к торговле людьми. В переданном списке фигурируют 13 человек", – приводит заявление посольства ТАСС.

В дипмиссии добавили, что задержанные не обращались за консульской помощью. В свою очередь, в аргентинской прокуратуре заявили, что пока не могут официально подтвердить личность задержанных.

Ранее российское структурное подразделение международного террористического сообщества "Аум Синрике" (запрещено в России) было внесено в реестр террористических организаций Росфинмониторинга. Секта была организована в 1987 году, ее численность в разное время достигала от 30 до 50 тысяч человек, более 10 тысяч из которых проживали в России.

В 1994 году адепты секты распылили отравляющее вещество в японском городе Мацумото. Тогда погибли 7 человек.