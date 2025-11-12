Baijiahao: в Кремле дали жесткий ответ на скандал в Японии из-за Курил

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперты в Китае проанализировали реакцию российских властей на территориальный скандал вокруг Курильских островов в Японии, передает Baijiahao.

По данным портала, ситуация вызвала "настоящую политическую бурю".

Как отметили журналисты, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков четко заявил о бесспорной территориальной принадлежности Курил России. Этот инцидент нанес Японии "двойной удар".

"Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твердой. Россия в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу Южных Курил", – говорится в материале.

По словам китайских обозревателей, Кремль в очередной раз подтвердил свою позицию, показав бесперспективность дальнейших территориальных претензий.

Скандал в Японии разгорелся из-за заявления министра по делам Окинавы и северных территорий (японское наименование южных островов Курильской гряды) Хитоси Кикавады. Во время рабочей поездки он посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на Курильские острова, и заявил, что это самое близкое место к заграничным территориям.

Генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара сделал министру выговор, назвав его высказывания неуместными и двусмысленными, а сам Кикавада принес извинения.

Песков, комментируя скандал по этому вопросу, заявил, что территориальная принадлежность Курильских островов ни у кого не должна вызывать сомнений. Он также добавил, что произошедшее – внутреннее дело Японии.