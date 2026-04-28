Суд прекратил дело общественника Губарева о дискредитации ВС РФ

Таганский суд Москвы прекратил административное дело о дискредитации ВС России в отношении общественного деятеля и бывшего народного губернатора ДНР Павла Губарева, сообщает РИА Новости.

"Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", – сказала судья в ходе заседания.

Поводом для возбуждения дела стали посты в телеграм-канале Губарева, которые, по первоначальной версии, содержали недостоверную информацию о деятельности спецотряда быстрого реагирования "Ахмат". В рамках разбирательства адвокат общественника Даниил Берман настаивал на прекращении производства в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

При этом сам Губарев, проживающий в Ростове-на-Дону и являющийся участником СВО, обращался в суд с ходатайством о передаче дела для рассмотрения по месту жительства, чтобы лично присутствовать на заседаниях. Суд эту просьбу отклонил.

Общественник, комментируя в феврале информацию о составлении на него протокола, уточнял, что не знает, было ли это чьим-то умыслом. Он предположил, что кое-кому не понравились его тексты.

Кроме того, в 2023 году Губарева задерживали около здания Мещанского суда столицы, где в тот момент выносилось решение об аресте экс-министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова.