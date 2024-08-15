Пенсионерка отдала 29 тысяч рублей и золотые украшения за снятие порчи в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пенсионерка в Москве отдала около 29 тысяч рублей и золотые украшения, общая стоимость которых составляет 50 тысяч рублей, ради снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 августа на Булатниковской улице. В тот день к 75-летней жительнице Москвы подошла незнакомая женщина и сообщила, что на пенсионерку наложена порча. В связи с этим она предложила свою помощь, заявив, что проведет специальный обряд очищения, для которого нужно отдать ей все деньги и золото.



В результате москвичка отдала деньги и украшения, после чего незнакомка скрылась с места, однако ее нашли и задержали. Ею оказалась 25-летняя женщина, которой предъявили обвинение по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.



"Привлечение обвиняемой к уголовной ответственности на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре", – сказано в сообщении.

Ранее суд арестовал женщину, которая похитила 67 миллионов рублей у женщины под предлогом снятия порчи и оказания других оккультных услуг. Злоумышленницей оказалась 59-летняя подозреваемая в Волгоградской области, которая распорядилась похищенными средствами по своему усмотрению. На нее завели дело по статье "Мошенничество".

