Уголовное дело возбуждено в отношении женщины, обманувшей пенсионерку в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбуждено в отношении мошенницы, обманувшей пенсионерку, передает МВД в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, злоумышленницей оказалась безработная жительница Подмосковья. Она подошла на улице к 75-летней женщине и спросила, как пройти в аптеку. В ходе разговора аферистка рассказала пенсионерке, что "видит у нее порчу", и пообещала помочь избавиться от нее.

Женщина заверила свою жертву, что сглаз действует на нее через купюры и ювелирные изделия. Она убедила потерпевшую обналичить свои накопления через банкомат и отдать их вместе с золотой цепочкой, нательным крестиком и серьгами. Аферистка обещала вернуть все после "ритуала по очищению".

В итоге мошенница скрылась с чужим имуществом, однако полиция вышла на ее след и задержала. Задержанная призналась, что распорядилась деньгами по своему усмотрению, а золотые украшения нашли у нее при личном досмотре.

В МВД подчеркнули, что свою вину фигурантка не признала. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее аферисты похитили у пенсионера в Москве свыше 82,8 миллиона рублей за шесть дней. Мошенники представились правоохранителями и банковскими работниками.

Один из них позвонил по видеосвязи и даже показал свое служебное удостоверение, сообщив, что зафиксировал попытки списания денег с его счетов и получения кредитов. После они убедили пожилого мужчину, что ему следует положить все деньги на безопасные счета. Всего потерпевший выполнил 90 переводов.