Вице-премьер РФ Оверчук заявил, что Армении придется выбрать между ЕС и ЕАЭС

Армении на каком-то этапе придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях форума в Казани.

"Мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает", – цитирует его РИА Новости.

В это же время, напомнил Оверчук, Москва много раз говорила о несовместимости членства в ЕАЭС и ЕС. По словам вице-премьера, это понимают и в Ереване.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в ходе переговоров Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были расставлены все точки над "i". Кроме того, Пашинян указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не планирует обсуждать возможный выход из организации.

