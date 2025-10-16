Российский лыжник Устюгов в третий раз стал отцом

Фото: телеграм-канал _sobolysha_

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов стал многодетным отцом. О рождении третьего ребенка в семье сообщила его супруга Елена, передает RT.

У пары на свет появилась дочь. Устюгова опубликовала в телеграм-канале фото. Из указанных на кадре данных следует, что ребенок родился рано утром 16 октября. Вес малышки составил 3 930 граммов.

"Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребенка такой сложный процесс. Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь", – написала жена чемпиона.

У супругов также есть дочь Кира и сын Михаил.

Ранее родителями стали фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница. Известно, что 3 октября 2025 года у супругов-спортсменов родился сын. Фигуристка в вязи с событием написала: "Добро пожаловать, мини-Куница".

