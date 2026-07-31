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31 июля, 13:22

Происшествия

Один человек погиб в Севастополе при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Один человек погиб в Севастополе в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

"В момент атаки он находился на улице. Приношу соболезнования родным и близким погибшего", – добавил он.

Губернатор уточнил, что всего в ночь на 31 июля на подлете к Севастополю силы ПВО, Черноморского флота, а также мобильные огневые группы уничтожили 10 беспилотников. Один из дронов упал рядом с домами в районе Фиолента. Аппарат был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В результате в 11 частных домах оказались выбиты стекла, повреждены стены и заборы, также пострадал 1 автомобиль.

"Очевидно, что в очередной раз целью укронацистов были мирные люди", – заявил губернатор.

Развожаев призвал жителей не игнорировать сигнал тревоги. Как только он зазвучит, следует как можно быстрее пройти в укрытие, ближайшее здание или другое безопасное место. Самое главное – не находиться на открытом пространстве.

Об опасных находках он попросил сразу сообщать по номеру 112, отметив, что спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

Ранее атаке украинских беспилотников подвергся Пермский край. За 2 дня средства ПВО уничтожили 53 дрона. В частности, 29 июля сбили 23 БПЛА, а 30-го числа – 30.

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