29 апреля, 15:31

РКН ограничил работу сайта издания "Такие дела" из-за ЛГБТ-контента

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Работа сайта издания "Такие дела" ограничена из-за распространения ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Веб-ресурс внесли в единый реестр в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Доступ к сайту ограничен с 24 апреля в связи с неудалением запрещенной информации по требованию РКН.

Ранее третий сезон сериала "Метод" исчез с онлайн-платформ "Кинопоиск" и "Иви". Вышеуказанное ведомство в своем предписании сослалось на Минкульт, который нашел в кинокартине материалы, подрывающие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание.

В самом министерстве уточнили, что проверка была инициирована в связи с запросом гражданина.

технологии

