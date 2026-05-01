Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 17:43

Происшествия

Беспилотник атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Курской области

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Вышка цифрового телерадиовещания полностью выведена из строя в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому району Курской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара без телевещания остались Рыльский район полностью, а также часть населенных пунктов Кореневского, Глушковского и Льговского районов. Губернатор добавил, что специалисты начнут восстановительные работы сразу, как позволит оперативная обстановка.

Ранее украинский дрон атаковал мужчину на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области. От полученных травм он скончался на месте. Другой мирный житель пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль в хуторе Красиво.

До этого в Брянской области при атаке вражеского БПЛА на хутор Чаков погиб мужчина. Дрон ударил по легковому автомобилю. Также осколочные ранения получил его пассажир.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика